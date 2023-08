Roma, capitale d’Italia. E della metanfetamina. L’Urbe primeggia nello Stivale anche quando si tratta di titoli poco virtuosi, come quello di città maggiormente interessata dal consumo di sostanze stupefacenti. Ma, com’era prevedibile, non è l’unica: la seguono Firenze (al primo posto per il consumo di eroina), Pescara e Venezia (per quello di cocaina). È quanto emerge dall’ultimo studio dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio. I risultati sono stati pubblicati nella Relazione Annuale al Parlamento. Vediamoli nel dettaglio.

Cannabis e cocaina, il record di Bologna e i bassi numeri di Belluno

Con un consumo medio nazionale di cinquantuno dosi al giorno ogni mille abitanti – seguite da cocaina (circa undici) ed eroina (circa tre), la cannabis e i suoi derivati continuano a essere la prima scelta degli italiani. I consumi di metanfetamina, ecstasy e anfetamina sono risultati nettamente inferiori: 0,1 dosi al giorno ogni mille abitanti. Nello specifico, per la cannabis si sono rilevati consumi maggiori di cento dosi al giorno per mille abitanti nelle città di Bologna, Cagliari, Fidenza, Nuoro, Trento e Trieste, e consumi pari a dodici dosi giornaliere ogni mille abitanti a Belluno. Per la cocaina, invece, si registrano valori maggiori di venti dosi al giorno ogni mille abitanti a Bologna, Fidenza, Merano, Montichiari, Pescara, Roma, Venezia; consumi più bassi a Belluno e Palermo (tra una e quattro dosi al giorno per mille abitanti).

Ketamina e metanfetamina

L’uso della ketamina si riscontra in quasi tutte le città analizzate con una media di cinque milligrammi al giorno per mille abitanti e con consumi sopra la media nei capoluoghi di Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Torino e Venezia. Anche i consumi di metanfetamina sono mediamente costanti, segnando tuttavia valori più elevati a Roma.