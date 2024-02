Argentina, governo Milei si tira indietro: ritirata legge omnibus

Il governo argentino non ha trovato un accordo sulla famigerata legge omnibus. A quanto pare sono troppi i punti chiave su cui non si riesce a trovare un punto di incontro e, stando a quanto riportato dai media, è stata proprio la pressione esercitata dal partito del neopresidente Milei del paese a spingere per questo risultato.

Addio alla legge omnibus: le parole di Milei

La legge omnibus non si farà, questo è quanto emerso recentemente dalle decisioni prese dal governo dell’Argentina. Una scoperta che il presidente del paese ha fatto mentre era all’estero, ad Israele, mentre annunciava il trasferimento dell’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Raggiunto dai microfoni, Javier Milei ha commentato la situazione ribadendo che il tutto è stato causato dalla casta che si è opposta al cambiamento, sottolineando poi che non sarà facile cambiare un sistema dove i politici si sono arricchiti sulle spalle dei cittadini.

Ma almeno stando a quanto riportato dai media, sarebbe stato proprio il governo, spinto dalla formazione politica di cui fa parte anche il neopresidente, a portare alla disfatta della legge. Un risultato dovuto alla mancanza di un punto di incontro su molti punti chiave della riforma, soprattutto sulla privatizzazione e le questioni legate alla sicurezza.

Ma la legge omnibus è in buona compagnia, perché ha ricevuto uno stop anche il pacchetto fiscale che prevedeva condoni, moratorie e nuove regole pensionistiche.

La risposta dell’opposizione

Sulla questione ha avuto modo di parlare anche l’opposizione che però non ha rilasciato dichiarazioni molto positive e rassicuranti, ha infatti accusato il governo di essere un traditore e che per questo motivo la pagherà.

Parole che ricordano leggermente quelle condivise dal presidente Milei sul social network X dove ha avuto modo di tornare sulla questione. Qui ha infatti scritto che chi aveva sostenuto il progetto non ha rispettato gli impegni concludendo poi anche lui con una forte minaccia sottolineando che il tradimento si paga caro.