Leicester, licenziato allenatore: aveva relazione con una sua calciatrice

Leicester femminile: allenatore licenziato per relazione con una sua giocatrice

L'allenatore ha violato il codice di condotta della squadra, motivo per cui è stato licenziato dal Leicester femminile

La notizia, che mettendo un po’ di agitazione, riguarda la squadra britannica del Leicester di calcio femminile, tuttavia non a causa di risultati deludenti o infortuni. Il clima teso è dovuto alle voci su una presunta relazione tra l’allenatore del club femminile, Willie Kirk, e una sua calciatrice. Tali voci circolavano già da diverse settimane, a tal punto che alcune compagne di squadra hanno deciso di affrontare la questione. Ad ogni modo, pare che la conferma sia arrivata direttamente dalla società, che ha preso la decisione di licenziare il tecnico per violazione del “codice di condotta della squadra“.

Relazione allenatore-calciatrice, l’accusa

L’accusa è piuttosto chiara e non lascia spazio a interpretazioni: sembra che l’ormai ex allenatore del Leicester femminile, Willie Kirk, sia stato rimosso dall’incarico a causa di relazioni personali con una sua giocatrice, creando tensioni nello spogliatoio. Secondo quanto comunicato sui social del club, si può leggere che Kirk è stato licenziato “dopo un approfondito processo disciplinare interno e nel rispetto della privacy individuale“, poiché ha “violato il codice di condotta della squadra in modo tale da compromettere la sua idoneità“.

Chi guiderà il Leicester femminile

A sostituire Willie Kirk sarà Jennifer Foster, a cui è stato affidato l’incarico di guidare la squadra, insieme al supporto di Stephen Kirby, nell’attesa di trovare un sostituto che possa evitare eventuali questioni di natura personale.