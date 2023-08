Dopo 6 anni si conclude nel peggiore dei modi l’esperienza di Milena Bertolini alla guida della Nazionale di calcio femminile. Decisiva la prematura eliminazione della compagine Azzurra dal Mondiale di Australia e Nuova Zelanda. La CT ha annunciato le dimissioni con una lettera pubblicata sui suoi profili social in cui non fa mancare anche un riferimento alle critiche che le sono state rivolte dalle calciatrici.

Dopo la scoppiettante vittoria nella partita di esordio, la Nazionale di calcio Femminile è stata eliminata dal girone dei Mondiali a seguito di due sanguinose sconfitte back-to-back. Un’eliminazione che ricorda un po’ quella dell’ultima Nazionale maschile ai Mondiali di Brasile 2014 e che allora costò il posto a Cesare Prandelli. Anche questa volta, a fare le spese della sconfitta è prima di tutto l’allenatore, anzi l’allenatrice. Sì, perché Milena Bertolini ha dato le dimissioni dal ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale.

Mi sono data il giusto tempo per osservare e ascoltare, non tanto i movimenti esterni e le critiche sommarie che vengono fatte in queste “sventurate” circostanze calcistiche, ma la complessità che sempre accompagna ogni criticità in una squadra. Una squadra, e per squadra intendo TUTTO LO STAFF e LE GIOCATRICI, si basa principalmente sul riconoscimento da parte di ognuno del proprio ruolo e sul sostegno imprescindibile del ruolo degli altri. Assonanza, armonia e condivisione tra i singoli vanno a definire un organismo unitario che sa esprimere qualitativamente molto di più di ogni singolo. Questo organismo unitario può esprimere anche qualcosa di meno della somma dei singoli, quando ognuno di noi non subordina il proprio protagonismo in favore della squadra, quando tra i singoli non si verifica un rapporto di complementarietà, quando si fatica ad accettare patti organizzativi di orientamento e di indirizzo di tutta la squadra ( staff e giocatrici). Il calcio è un magnifico sport di relazioni e interrelazioni, che si muovono con spazi e tempi che devono coincidere in velocità e attese, ritmo e movimenti, idee e proposte, energie… un filo sottile che ci lega in un rapporto di interdipendenza l’una dall’altra, dove l’Io in certi frangenti lascia che sia il Noi ad emergere e dove il Noi si sposta all’unisono per lasciare spazio alla giocata individuale, solo quando questa fa bene al Noi.”