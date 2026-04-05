Leone XIV invia auguri pasquali in più lingue e lancia appelli per la pace

La celebrazione pasquale guidata da Leone XIV ha assunto i toni di un richiamo universale: dalla Loggia delle Benedizioni il Pontefice ha pronunciato gli auguri in dieci lingue, accompagnando la liturgia con richiami alla speranza e all’impegno verso i più fragili. La Messa di Pasqua, intesa come momento centrale del calendario cristiano che celebra la risurrezione, è stata celebrata a Piazza San Pietro, addobbata con migliaia di fiori provenienti dall’Olanda, e ha richiamato fedeli da molte parti del mondo per ascoltare il Messaggio pasquale.

Alla base della cerimonia c’è stato un invito chiaro: trasformare la notizia della risurrezione in azione concreta. Il Pontefice ha esortato i presenti a portare la gioia della Pasqua oltre i confini della piazza, sottolineando come la fede debba tradursi in attenzione verso chi soffre. In questo contesto si sono alternati momenti di preghiera, benedizione Urbi et Orbi e saluti multilingue che hanno voluto rendere il messaggio accessibile alle comunità cattoliche sparse nel mondo.

La celebrazione e il contesto

La Messa, celebrata alla presenza di circa 50mila fedeli, è stata la prima Pasqua del Pontefice dall’elezione dello scorso maggio ed è stata preceduta da una scenografia floreale imponente: piante e fiori coltivati in Olanda hanno trasformato la piazza in un grande tappeto di colori. L’evento ha avuto momenti solenni, tra cui la benedizione impartita dalla Loggia, che ha raccolto l’attenzione globale grazie anche alla scelta di rivolgere l’augurio pasquale in dieci lingue diverse. Questi elementi hanno contribuito a segnare la giornata come un punto di incontro tra tradizione liturgica e comunicazione universale.

Dettagli della cerimonia

Al termine della Messa il Pontefice ha salutato i fedeli e ha percorso la piazza a bordo della papamobile, compiendo un giro che ha suscitato l’entusiasmo della folla e proseguendo fino a via della Conciliazione. Si tratta di un itinerario già scelto in altre occasioni pubbliche del suo pontificato, come nel giorno dell’intronizzazione dello scorso 18 maggio e durante l’apertura del Giubileo dei giovani a fine luglio. Questi spostamenti, oltre a facilitare il contatto diretto con i fedeli, hanno il valore simbolico di avvicinare il pastore al suo popolo.

Il messaggio centrale dell’omelia

Nel suo discorso il Papa ha sviluppato il tema della vittoria sulla morte, spiegando che la risurrezione non è un mero evento storico ma una promessa di rinascita che riguarda la vita quotidiana delle persone. Ha indicato come, nonostante le minacce e le fatiche che segnano l’esistenza — dalla solitudine alle delusioni — la Pasqua offre una luce che non si spegne. La sua parola ha voluto infondere coraggio, invitando i cristiani a farsi portatori pratici di questa speranza, traducendola in gesti concreti di carità e giustizia.

Significato per i fedeli

Il Pontefice ha ricordato che la resurrezione trasforma il modo di guardare la storia: ogni esperienza di morte o ingiustizia può essere attraversata da una «fessura» di risurrezione che apre a una nuova vita. Questo richiamo è stato rivolto come sprone a non rassegnarsi davanti alle grandi sfide contemporanee, ma a impegnarsi perché il messaggio pasquale abbia ricadute tangibili sulla società, specialmente dove prevalgono ingiustizia, violenza o povertà.

Lingue, preghiere e appelli

Un momento significativo della celebrazione è stato l’augurio pronunciato in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, polacco, arabo, cinese e latino: una scelta simbolica che ha voluto rendere il saluto accessibile a una platea globale. Durante le intenzioni dei fedeli sono state lette preghiere che hanno toccato temi concreti: una invocazione in lingua cinese per la cessazione dei conflitti e una in portoghese per la difesa dei poveri e la distribuzione equa delle risorse. Queste scelte linguistiche hanno dato forma concreta all’idea di una Chiesa «aperta al mondo».

La veglia per la pace

Nel corso della giornata il Pontefice ha lanciato anche un appello alla preghiera comune, annunciando una veglia per la pace che sarà celebrata in Basilica sabato 11 aprile. L’invito a unirsi a questa iniziativa è stato presentato come un gesto di solidarietà spirituale verso le popolazioni colpite dalla guerra e verso chi vive in condizione di grave bisogno. La veglia si inserisce così in una sequenza di gesti pubblici che cercano di coniugare la dimensione liturgica con un impegno concreto per la pace e la dignità umana.

Nel complesso, la giornata pasquale ha offerto un quadro in cui fede, preghiera e impegno sociale si sono intrecciati: il messaggio centrale di Leone XIV è stato quello di trasformare la gioia della risurrezione in presenza tangibile nel mondo, attraverso sguardi e azioni che allevino la sofferenza e promuovano la riconciliazione.