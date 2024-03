Nella pittoresca frazione di Salignano, appartenente a Castrignano del Capo nel cuore del Salento, un evento sconcertante ha scosso la comunità locale. Una parte del tetto della storica chiesa di San Giuseppe, risalente al 1600, è crollata, gettando l’ombra del pericolo sulla fragile struttura. La chiesa, già in fase di ristrutturazione nella parte superiore, ha subito un ulteriore danno con una profonda lesione verticale sulla facciata, causata dal cedimento di uno dei tiranti di sostegno.

Operazioni di sicurezza e stabilizzazione

La situazione ha richiesto un’immediata risposta da parte delle autorità locali e dei responsabili della sicurezza. L’area è stata interdetta all’accesso per garantire la sicurezza dei cittadini. Le operazioni di messa in sicurezza e stabilizzazione sono in corso, con la presenza attiva di tecnici comunali e degli addetti della ditta incaricata della ristrutturazione.

Ipotesi di collegamento con il terremoto in Grecia

In seguito all’evento, è emersa l’ipotesi di un possibile collegamento con il terremoto di magnitudo 5,8 che ha scosso la costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, nella stessa giornata. Gli effetti del sisma si sono fatti sentire anche in Puglia, senza tuttavia causare feriti o danni significativi, secondo le prime valutazioni. Le autorità stanno investigando per stabilire se vi sia una correlazione tra il terremoto greco e il cedimento della chiesa nel Salento, anche considerando una precedente scossa avvenuta il 22 marzo nei pressi dell’isola di Corfù.