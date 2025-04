Il caso di Mark Samson, il 23enne che ha confessato l’omicidio della sua ex fidanzata, Ilaria Sula, continua a scuotere l’opinione pubblica. Dopo l’arresto, Samson ha deciso di scrivere una lettera dal carcere alla famiglia della vittima, esprimendo rimorso e cercando di spiegare il suo gesto. Ecco le parole di Samson, che ora sono al centro di un intenso dibattito.

I possibili complici di Mark Samson

Mark Samson potrebbe essere stato aiutato da qualcuno nel trasporto del cadavere di Ilaria Sula, come suggerito dalle tracce di sangue trovate su un paio di scarpe e dall’esame del DNA. I sospetti ricadono sul padre, dopo che la madre, Nors Manlapaz, ha ammesso di averlo aiutato a pulire il sangue. Tuttavia, restano dubbi su come il corpo sia finito in un’auto parcheggiata a cento metri di distanza dal luogo dell’omicidio.

Samson ha dichiarato di aver ucciso Ilaria al mattino, ma la Procura ritiene che il delitto sia avvenuto la sera del 25 marzo, quando lei si era recata a casa sua per restituirgli degli oggetti. Secondo il procuratore, è improbabile che Samson si sia spostato in pieno giorno con un cadavere.

La lettera di Mark Samson dal carcere: le scuse e il rimorso dopo l’omicidio

Mark Samson, il 23enne accusato dell’omicidio di Ilaria Sula e reo confesso, ha scritto e inviato una lettera dal carcere alla famiglia della ragazza, chiedendo perdono per il suo gesto. Il giovane, attualmente detenuto nel carcere romano di Regina Coeli, è tenuto sotto stretto controllo per timore che possa compiere atti di autolesionismo.

La lettera, che è stata mostrata in esclusiva durante il Tg1, segna un momento cruciale nella vicenda, mettendo in evidenza il suo rimorso e il desiderio di affrontare le conseguenze del suo terribile atto.

“Sono Mark Samson e scrivo dalla mia cella dove resterò per svariati anni. Ogni giorno penso all’atroce delitto che ho commesso e non so che cosa dire ma soprattutto non so cosa mi sia accaduto. È banale chiedere le scuse per il dolore che ho arrecato, ma voglio chiedere scusa a Ilaria e non l’ho rispettata quando lei mi ha voluto lasciare“.

Poi, ha continuato:

“Sono impazzito di dolore e ho perso il controllo. Sono consapevole del fatto che nulla di quello che oggi posso dire o fare potrà in minima parte lenire il dolore della famiglia. Non sto cercando di diminuire le mie responsabilità o di sfuggire alle conseguenze del mio gesto. Sono pronto a pagare le mie colpe senza nessuna scusante. M.S.”.

La lettera di Mark Samson dal carcere e la risposta dei genitori di Ilaria Sula

Per i familiari di Ilaria Sula, la lettera di Mark Samson non cancella l’atrocità del crimine da lui commesso. Tramite il proprio avvocato, Giuseppe Sforza, la famiglia ha risposto al ragazzo, criticando il contenuto del messaggio. L’avvocato ha dichiarato che il testo della lettera sembra più una manifestazione di se stesso, piuttosto che un reale riconoscimento dell’enormità del suo gesto.