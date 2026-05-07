L’Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma il Made in Europe ha la capacità di fare immedesimare i cittadini: è la prima iniziativa capace di trasformare la percezione dell’UE da “regolatore ostile” a “scudo dell’industria continentale, suscitando...

L’Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma il Made in Europe ha la capacità di fare immedesimare i cittadini: è la prima iniziativa capace di trasformare la percezione dell’UE da “regolatore ostile” a “scudo dell’industria continentale, suscitando il 65,6% di sentiment positivo solo in Italia. È quanto è emerso ieri dalla presentazione della ricerca SocialCom, realizzata con la piattaforma SocialData, tenutasi al Parlamento Europeo di Bruxelles durante l’evento “L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe”.

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