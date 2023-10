Levante: la frecciatina via social si riferisce a Elodie?

Levante ha pubblicato una serie di stories che molti credono siano indirizzate contro la sua collega Elodie. Sarà vero?

Levante: il messaggio cancellato dai social

Nelle scorse ore Elodie ha lanciato un messaggio sulla libertà d’espressione relativa ai corpi delle donne e sui diritti di quest’ultime rispetto agli uomini. Le sue affermazioni, secondo i fan dei social, avrebbero suscitato la reazione della collega Levante che, senza mai menzionare direttamente Elodie, ha detto:

“Sto stirando e mentre stiro di solito rifletto perché è una sorta di meditazione e stavo pensando che quando delle persone molto molto esposte si pronunciano su temi molto importanti però senza poi saperne granché, e magari sentono sinceramente il desiderio di difendere una determinata categoria, ma non ne hanno né le capacità linguistiche e neanche le conoscenze, il grande rischio è, che seppur si voglia far bene, è fare malissimo. È banalizzare un tema”.

Le stories della cantante sono presto sparite dai social e lei non ha rotto il silenzio in merito alle ipotesi in riferimento a Elodie. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento in tanti, sui social, si sono detti d’accordo con la cantante di A fari spenti e sperano di saperne presto di più sulla questione.