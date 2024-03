Levante svela le violenze subite dall’ex fidanzato

Levante ha rilasciato un’intervista molto intima, svelando di essere stata vittima di violenze psicologiche dal parte dell’ex fidanzato. La cantante ha vissuto un periodo nero, ma adesso ne è fuori.

Intervistata da Vanity Fair, Levante si è messa a nudo. Claudia Lagona – questo il nome all’anagrafe della cantante – ha raccontato di essere stata vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato. L’uomo ha perfino tentato di ricattarla con filmati privati che li ritraevano insieme. “Non posso più continuare a dire di sapere che cosa provano certe donne, di immedesimarsi in loro, senza confessare di esserci passata anch’io“, ha ammesso l’artista.

Levante ha raccontato:

“Ha tentato di ricattarmi: aveva dei nostri filmati, file privati. Mi chiamava in continuazione: ‘Sto male’, mi implorava, e così passavo ore al telefono a cercare di tranquillizzarlo. Mi ha scritto 980 mail nel giro di un mese, che significa circa 30 ogni giorno. (…) Tutti attorno a me erano preoccupati: i famigliari, le amiche… Io ero spaventata, ma forse non abbastanza, in quel momento. Non pensavo che arrivasse a farmi del male, temevo più per lui, come raccontava alla sorella Giulia Cecchettin. A me, a differenza sua, è andata bene. Sono viva”.