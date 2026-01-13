L'ex presidente Yoon affronta la pena di morte per insurrezione in Corea del Sud: le ultime novità

In un episodio che ha scosso profondamente la politica sudcoreana, i pubblici ministeri hanno richiesto la pena di morte per l’ex presidente Yoon Suk Yeol. Le accuse riguardano un tentativo di imporre la legge marziale nel, un evento che ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità del sistema democratico del paese.

Il contesto della crisi politica

La dichiarazione di legge marziale da parte di Yoon ha avuto luogo in un clima di crescente tensione politica. Secondo i pubblici ministeri, il presidente destituito avrebbe orchestrato un piano per sospendere il parlamento e prendere il controllo delle funzioni legislative, con l’intento di reprimere l’opposizione. Questo atto, definito un auto-colpo di stato, ha generato proteste in tutto il paese e ha portato a una rapida reazione da parte della Corte Suprema, che ha dichiarato l’atto incostituzionale.

La situazione si è intensificata rapidamente, con i legislatori che hanno forzato l’accesso al National Assembly per votare contro la misura. Questo atto di sfida ha segnato un punto di svolta nella crisi, culminando nell’impeachment di Yoon da parte della Corte Costituzionale e nella sua successiva detenzione.

Le accuse contro Yoon Suk Yeol

Durante il processo che ha avuto luogo presso il Tribunale distrettuale centrale di Seoul, l’accusa ha delineato una serie di crimini attribuiti a Yoon, che vanno dall’insurrezione all’abuso di potere. Secondo i pubblici ministeri, l’ex presidente e il suo ex ministro della Difesa, Kim Yong-hyun, avrebbero iniziato a pianificare la sospensione del parlamento già nell’, cercando di etichettare i loro oppositori politici come forze anti-statali.

Le manovre per giustificare la legge marziale

Per legittimare il suo tentativo di dichiarare la legge marziale, Yoon avrebbe anche tentato di creare una crisi di sicurezza, intensificando le tensioni con la Corea del Nord attraverso operazioni di droni. Sebbene la legge marziale sia stata effettivamente in vigore solo per poche ore, il suo impatto sulle istituzioni democratiche del paese è stato devastante.

Le dichiarazioni di Yoon e le prospettive future

Yoon, attualmente in carcere e in attesa di giudizio, ha negato tutte le accuse mosse contro di lui, sostenendo di aver agito nel pieno dei suoi poteri presidenziali per contrastare le manovre dell’opposizione. Ha descritto le indagini come frenetiche e influenzate da manipolazioni, negando di aver minacciato l’ordine costituzionale.

Se la corte dovesse riconoscerlo colpevole, Yoon diventerebbe il terzo presidente sudcoreano a essere condannato per insurrezione, un precedente inquietante per la democrazia nel paese. Tuttavia, anche in caso di condanna a morte, è probabile che la sentenza non venga eseguita, data la moratoria non ufficiale sulle esecuzioni che dura dal 1997 in Corea del Sud.

Inoltre, l’ex presidente affronta una serie di altri processi legali riguardanti accuse di abuso di potere e ostruzione della giustizia, complicando ulteriormente la sua situazione legale. La corte è attesa a pronunciarsi entro il 19 febbraio, segnando la conclusione di un periodo di turbolenze politiche e incertezze.