Lgbt: Boccia, 'destra disonesta, maternità surrogata non c'entra nulla'**

**Lgbt: Boccia, 'destra disonesta, maternità surrogata non c'...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Dalla destra tanta disonestà. Ma come si fa a non capire che quelle persone che erano in piazza a Milano erano lì con i loro figli per i loro diritti e non c'entra nulla la maternità surrogata. Stavamo parlando dei diritti delle famiglie om...