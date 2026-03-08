Lo aveva promesso e lo ha fatto davvero: Cleo delle Bambole di Pezza ha rivelato tutto a Carlo Conti nel corso di Sanremo Top

Una sorpresa davvero inaspettata, in primi per Carlo Conti, quella riservatagli da Cleo delle Bambole di Pezza, tra i Big in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo da poco conclusa. É successo tutto nel corso di Sanremo Top, una sorta di spin off della kermesse canora andata in onda nelle scorse ore. “Io mantengo sempre le promesse” ha rivelato Cleo a Conti il quale, poco prima, le ha chiesto se lo avesse “fatto veramente”. Ma cosa ha stupito il conduttore al punto da lasciarlo a bocca aperta?

Carlo Conti a bocca aperta: Cleo delle Bambole di Pezza mantiene la promessa di Sanremo

Chi ha seguito con attenzione il Festival di Sanremo e le numerose interviste fatte ai Big, nonché le loro altrettanto numerose dichiarazioni, avrà certamente sentito quanto rivelato da Cleo delle Bambole di Pezza. Una promessa che avrebbe concretizzato nel caso in cui la sua band al femminile fosse stata accettata alla kermesse. Un omaggio a Carlo Conti, per così dire, che Martina Ungarelli, in arte Cleo, ha mostrato direttamente al conduttore proprio durante Sanremo Top.

“Prima di tutto una cosa fondamentale, l’hai fatto veramente?“. A questa domanda di Conti la cantante ha così risposto: “Io mantengo sempre le promesse“.

A quel punto si è scoperta il braccio per mostrargli nientemeno che il tatuaggio con il suo volto inciso per sempre sulla sua pelle. “Vi spiego: io non credevo che saremmo mai riuscite ad andare a Sanremo – ha ricordato – così ho detto ‘se ci prendono a Sanremo mi tatuo Carlo Conti’. E l’ho fatto. Caro Carlo, sarai per sempre con me“.

Bambole di Pezza e l’omaggio a Conti: la replica del conduttore

Il conduttore ha poi replicato: “Questa è una gioia e un onore per me. Le ho consigliato che quando andrà al mare deve mettersi la crema protettiva ovunque tranne sul tatuaggio, così avrà davvero il Carlo Conti nero“. Il ‘risultato’ ha diviso i social ma in tantissimi hanno commentato positivamente in merito alla decisione di omaggiare il conduttore di Sanremo in questo modo.