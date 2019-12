Un altro fiocco rosa per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: l'annuncio della coppia.

Dopo la nascita della loro piccola Stella a novembre 2018, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono già in attesa del loro secondo bebè: sarà un’altra femmina, e i due genitori sono più felici che mai.

Costanza Caracciolo è incinta

Con delle foto mozzafiato su Instagram, Costanza Caracciolo ha messo in mostra il pancino e infine, nel salotto di Silvia Toffanin, ha dato il lieto annuncio: “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!” Ha detto l’ex velina. E del resto lei e Vieri, che dopo la nascita di Stella si sono sposati in gran segreto, non hanno mai nascosto di desiderare presto un altro figlio: il loro desiderio è stato esaudito, e quindi sembra che presto Stella avrà una sorellina con cui giocare.

La coppia nel 2017 aveva vissuto il dramma di un aborto spontaneo, e a seguire entrambi avevano rilasciato un comunicato stampa chiedendo di rispettare il loro silenzio sull’argomento.

Da quando è arrivata Stella i due si sono mostrati più felici che mai: “È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso in effetti devo dire che va benissimo così”, ha detto l’ex velina su Bobo Vieri, che ha sposato a marzo 2019 alla presenza di pochi (e selezionati) intimi.