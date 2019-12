Live - Non è la D'Urso cambia programmazione. A partire dal prossimo gennaio 2020 non andrà più in onda il lunedì sera

Cambio di programmazione per Live – Non è la D’Urso che a partire dal prossimo gennaio 2020 non andrà più in onda il lunedì sera. Scopriamo quindi assieme in quale giorno verrà trasmesso il programma condotto da Barbara D’Urso.

Cambia il palinsesto

Anno nuovo programmazione nuova. E in effetti per Live – Non è la D’Urso sarà proprio così, dato che a partire dal prossimo 15 gennaio 2020 terrà compagnia ai grande pubblico il mercoledì sera. Ebbene sì, il programma ritornerà ad andare in onda nella serata in cui era stato collocato nel corso della sua prima edizione.

A differenza di quanto qualcuno possa ipotizzare, comunque, è bene ricordare che questo cambiamento non è dovuto agli ascolti. Anzi, il programma ha addirittura superato il proprio obiettivo e nel corso delle ultime puntante ha mostrati dei dati in costante crescita, così come è facile intuire grazie ai dati Auditel.

Il motivo per cui Live – Non è la D’Urso andrà in onda il mercoledì, infatti, è da rinvenire nel fatto che a gennaio 2020 inizieranno vari reality, tra cui il tanto atteso Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Quest’ultimo, quasi sicuramente, andrà in onda proprio il lunedì. Dovendo collocare i vari programmi nel corso della settimana, pertanto, si è dovuto provvedere a dei cambiamenti all’interno del palinsesto di Canale 5, in seguito ai quali Live -Non è la D’urso andrà in onda a partire dal prossimo 15 gennaio 2020 il mercoledì.