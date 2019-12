Un Alfonso Signorini senza freni si è sbottonato sul cast del Grande Fratello Vip 4: ecco i nomi dei cinque personaggi che ha incontrato

Mancano davvero un briciolo di settimane dall’inizio del Grande Fratello Vip 4. Intanto intorno al noto reality di Canale 5 ferve un entusiasmo pazzesco. La prossima edizione sarà del resto foriera di grosse novità, non soltanto per quanto riguarda i due opinionisti, ma anche per la conduzione stessa. Dopo tre anni di traino da parte di Ilary Blasi, adesso sarà infatti il solo Alfonso Signorini a portare avanti la quarta edizione del programma Mediaset.

Assodate dunque le colonne portanti dello show, chi saranno però i prossimi concorrenti? Diversi nomi circolano in rete ormai da qualche tempo, ma solo pochi giorni fa è stato reso annunciale quello della prima concorrente. Al momento è ancora dunque tutto ‘top secret’, eppure nella scorsa puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne, il direttore di “Chi” si è lasciato andare a qualche rivelazione di troppo sul cast del GF.

Ecco dunque le sue dichiarazioni al riguardo.

Alfonso Signorini si sbottona

Oltre a sapere che Rita Rusic entrerà nella casa del GF Vip 4, del resto del cast si sa davvero pochissimo. Contro ogni previsione, tuttavia, Alfonso Signorini ha voluto rivelare in esclusiva i nomi di cinque Vip che ha incontrato personalmente, evidentemente per discutere della loro possibile partecipazione al talent.





Nel dettaglio si tratterebbe della scrittrice Barbara Alberti, del pugile Daniele Scardina (ex fiamma di Diletta Leotta), della giornalista Francesca Barra e delle showgirl Antonella Elia e Sabina Ciuffini. Saranno dunque loro i concorrenti ufficiali del GF Vip 4? Nel contempo le parole del giornalista si sono fatte sibilline, fino ad arrivare a un misterioso: “No comment!”