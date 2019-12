Finalmente Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno presentato al pubblico la loro figlia, Bianca.

Con enorme entusiasmo Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono recati a Uomini e Donne, ma questa volta per un’occasione davvero speciale: i due hanno presentato la loro bambina, Bianca, ai telespettatori.

Ursula Bennardo, Sossio e Bianca

Come una vera e propria famiglia, Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono recati a Uomini e Donne. Con loro anche la piccola Bianca, la figlia nata dall’amore della coppia sbocciata nel dating show di Maria De Filippi. L’ex cavaliere del trono over, raggiante di felicità, ha anche dichiarato che un giorno gradirebbe vedere Bianca come tronista a Uomini e Donne. Ma poi ha specificato: “Maria, così potrei tenerla sempre sottocchio!”, ha detto il neopapà, già preoccupato per i futuri spasimanti della piccola.





Dopo le fedine di fidanzamento e l’arrivo della piccola Bianca, la coppia sembra essere più felice che mai: Sossio Aruta sembra aver finalmente trovato la propria serenità accanto a Ursula, mentre lei sembra finalmente fidarsi del calciatore.

La coppia aveva vissuto un breve momento di crisi a Temptation Island, ma poi erano tornati insieme più uniti che mai. Sossio Aruta ha rivelato anche di aver fatto pace con la sua ex moglie (madre dei suoi primi due figli) con la quale aveva intrapreso una dura battaglia legale. Tutto sembra essersi risolto per il meglio anche con la donna, e si vocifera che tutti insieme potrebbero passare insieme il Capodanno, proprio come una qualsiasi famiglia allargata.