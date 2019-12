Angela Di Iorio ha partecipato al trono over di Uomini e Donne, abbandonato dopo diverse liti. Inoltre, non andava d'accordo con Maria.

Angela Di Iorio è una delle dame che ha partecipato a trono over del dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Ha scatenato più volte l’ira di Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due celebri opinionisti, con le sue affermazioni fortemente contrastate dal pubblico. Il desiderio di Angela Di Iorio era quello di trovare la serenità e un uomo con cui condividerla.

Angela Di Iorio

Angela è nata a Napoli nel 1949 ed era sposata con Carmine Casoria, deceduto a causa di una malattia incurabile. La donna, superato in qualche modo il dolore e il lutto, ha deciso che vorrebbe accanto a sé un uomo e recentemente ha ribadito: “Avevo solo chiesto una tranquillità economica, un uomo con una pensione di 1200, 1300 euro, una cosa normale.

Ho dato priorità ai figli, alla casa… mi è mancata quella vita del divertimento e di uscire la sera.”

Queste parole sono state pronunciate in seguito alla sua decisione di lasciare il programma televisivo Uomini e Donne, sopratutto dopo l’ennesima lite avvenuta con Tina e Gianni. “Io non volevo certo fare le serate, sono andata con l’intento vero di una convivenza. Ho sbagliato ad essere sincera, dovevo fare come le altre, fare i fidanzati da lontano e raccontare tutto al centro dello studio. Io lo dicevo alla redazione, ma sono antipatica a Maria. Volevo lanciare un messaggio che bisogna avere la tranquillità nella fase anziana della vita. Mi devo mettere in casa una persona anziana come me e poi gli devo pure dare un sostegno economico?”. Queste sono le parole della donna.

Dopo la decisione di lasciare il programma, Angela Di Iorio si è ritirata a vita privata, senza aver trovato l’amore.

Ha un profilo Instagram molto attivo, dove le piace postare foto dei suoi figli e dei suoi nipoti, che le riempiono le giornate.