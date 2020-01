Addio Rodrigo Alves, da oggi c'è Roddy al suo post: il Ken Umano si è sottoposto all'operazione per diventare una donna.

Il Ken Umano non esiste più: al suo posto è nata Roddy, una bionda star del web in tutto e per tutto simile a Barbie. A dare l’annuncio della “nascita” di Roddy è stato lo stesso Rodrigo Alves, il quale ha svelato di essersi sottoposto all’operazione per cambiare genere sessuale.

Il Ken Umano diventa barbie

A sorpresa Rodrigo Alves – che negli ultimi mesi aveva dichiarato di non volersi mai più sottoporre ad operazioni chirurgiche – ha stupito tutti annunciando di aver deciso di diventare donna. In un post sul suo profilo Instagram l’ex gieffino ha infatti dichiarato che si sarebbe sottoposto a un’operazione chirurgica per cambiare genere sessuale, e che adesso non sarebbe più Rodrigo bensì Roddy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) in data: 5 Gen 2020 alle ore 1:03 PST

Per qualcuno si tratta di una bufala o di un’ulteriore trovata pubblicitaria effettuata da Rodrigo solo per ottenere maggiore visibilità. Nel suo post l’ex gieffino ha rivelato che in realtà, da anni, avrebbe voluto essere una donna: “Dentro mi sono sempre sentita come Barbie.

Adesso posso finalmente dire al mondo che sono una ragazza. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo”, ha scritto.

In molti sui social non hanno potuto fare a meno di fare dell’ironia sulla sua trasformazione in Roddy e sul suo nuovo aspetto da “Barbie”, ma c’è anche chi si è chiesto se presto Rodrigo si recherà nel salotto di Barbara D’Urso per parlare del suo nuovo cambiamento ottenuto grazie alla chirurgia plastica.