Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo stanno ancora insieme: ecco dove hanno trascorso le festività natalizie.

Dopo la fine dell’amore per Matteo Salvini Elisa Isoardi ha ritrovato la serenità tra le braccia di Alessandro Di Paolo: i due stanno ancora insieme, e avrebbero trascorso le festività natalizie a casa dei genitori di lei.

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo

Dopo circa un anno dal loro primo avvistamento insieme, Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo hanno tornato a mostrarsi complici e affiatati durante le feste natalizie: secondo indiscrezioni la loro liaison procederebbe a gonfie vele. L’imprenditore avrebbe trascorso alcuni giorni di vacanza a casa dei genitori di lei in Piemonte, a Monterosso Grana, e insieme avrebbero festeggiato sia il Natale sia il compleanno della conduttrice, il 27 dicembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip Italia (@gossipitaliaofficial) in data: 7 Gen 2020 alle ore 10:58 PST

Dopo la prima paparazzata insieme Elisa Isoardi aveva smentito una liaison, e aveva risposto alle critiche di chi aveva definito Alessandro Di Paolo poco avvenente rispetto alla conduttrice.

“Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti”, aveva risposto ai fan.

Più volte a La Prova del Cuoco la conduttrice aveva ricevuto dei mazzi di fiori, presente di un ammiratore misterioso che, secondo molti, sarebbe proprio Alessandro Di Paolo. Sui social la conduttrice ancora non ha fornito conferme in merito alla liaison, ma le loro foto insieme hanno fatto in poco tempo il giro dei social e la relazione è ormai sulla bocca di tutti. Elisa Isoardi metterà fine al rumor confermando una volta per tutte il suo legame con Alessandro Di Paolo?