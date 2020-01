Per la gioia dei fan Mara Venier ha rivelato che sarà al Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice per la finale.

Mara Venier affiancherà Amadeus come co-conduttrice nella serata finale del Festival di Sanremo: l’annuncio della conduttrice ha riempito di gioia i fan.

Mara Venier a Sanremo

Per la prima volta in veste di conduttrice al Festival di Sanremo vi sarà Mara Venier, e per di più nella serata finale. L’annuncio è stato dato dalla stessa conduttrice via radio dopo che molte voci si erano susseguite a tal proposito. La 70esima edizione del Festival vedrà in veste di direttore artistico Amadeus, il quale ha rivelato che per ogni serata dello show sarà accompagnato da 2 presenze femminili (10 in tutto). Tanti gli ospiti attesi al programma, molti dei quali sono già stati confermati.





Come sempre non sono anche mancate polemiche e commenti, e questa volta ad essersene accaparrati di più è stata Rita Pavone, che tornerà sul palco dell’Ariston a ben 48 anni dall’ultima volta.

In tanti hanno dato adito alle polemiche social sostenendo che la cantante non avrebbe dovuto partecipare per via delle sue “simpatie sovraniste”, ma molti colleghi tra artisti e personaggi dello spettacolo sono accorsi in sua difesa. Rita Pavone dal canto suo ha detto di essere del tutto indifferente alle critiche. Come lei anche la giornalista Rula Jebreal è stata al centro di un acceso dibattito, e sembra persino che la commissione del Festival le abbia chiesto di ritirarsi spontaneamente. Alla fine la partecipazione della giornalista palestinese è stata accordata, ma sembra che dovrà attenersi a pronunciare un monologo da lei scritto in difesa delle donne.