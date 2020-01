Gf Vip, Elisa De Panicis rischia la squalifica: “Non mi sc**** bene”

Elisa De Panicis potrebbe fare la stessa fine di Salvo Veneziano: l'influencer sarebbe a rischio squalifica per alcune frasi dette in diretta.

Dopo l’eliminazione di Salvo Veneziano per le frasi shock pronunciate su di lei, Elisa De Panicis è finita nell’occhio del ciclone per motivi molto simili, ovvero delle frasi volgari dette in diretta TV.

Elisa De Panicis a rischio squalifica

Il popolo del web è insorto per alcune frasi pronunciate da Elisa De Panicis in diretta TV. La gieffina, mentre era impegnata a giocare con gli altri concorrenti, si è rivolta a Aristide Malnati dicendo: “Non mi scop*** bene, se vuoi ti faccio un papiro per capire come si usa.”





La frase ha generato un putiferio in rete, specie perché pronunciata in una fascia oraria non protetta. In tanti hanno accusato l’influencer di essere volgare e fuori luogo, e non è escluso che la produzione del programma prenda provvedimenti anche per lei, così come ha fatto per Salvo.

L’highlander del primo Grande Fratello è stato squalificato con effetto immediato per alcune frasi sessiste da lui pronunciate contro la stessa Elisa e Paola Di Benedetto.

A nulla è valso il messaggio in difesa scritto da sua moglie: il popolo del web e diversi personaggi pubblici hanno chiesto la squalifica immediata di Salvo dal programma. Veneziano si è scusato per aver ferito la sensibilità delle donne e ha specificato di non essere un violento, ma per saperne di più bisognerà attendere il suo intervento al Grande Fratello Vip. Intanto sono in molti a chiedersi se anche Elisa verrà eliminata dal programma per le sue frasi oscene pronunciate in diretta.