Dopo la bufera che ha investito Amadeus Claudia Gerini ha proposto ai fan sui social di boicottare il Festival di Sanremo 2020.

Claudia Gerini si è scagliata contro Amadeus con un post su Instagram che poi è misteriosamente scomparso: l’attrice suggeriva di boicottare Sanremo dopo le frasi maschiliste e sessiste che sarebbero state pronunciate alla conferenza stampa del programma.

Claudia Gerini contro Amadeus

A Claudia Gerini non sarebbero proprio andate giù alcune delle frasi che Amadeus ha pronunciato in conferenza stampa al Festival di Sanremo e non avrebbe impiegato molto tempo a formulare un suo pensiero in proposito: “Come si fa nel 2020…a dire in una conferenza stampa di un evento così popolare e seguito una frase cosi sessista, così retrograda, così sbagliata? Ancora stiamo così…?”, avrebbe scritto l’attrice prima che il suo post su Instagram sparisse misteriosamente.





Nel suo messaggio la Gerini non solo ha condannato il discorso fatto da Amadeus su Francesca Sofia Novello (per il quale il conduttore si è poi scusato) ma ha anche proposto di boicottare lo show della Rai, quest’anno alla sua 70esima edizione.

In tanti avrebbero solidarizzato con l’attrice e sembra che anche l’amica Ambra Angiolini avesse commentato il messaggio confermando di essere pienamente d’accordo con quanto scritto dalla collega.

Amadeus, investito dalla bufera social per quanto detto in conferenza stampa su Francesca Sofia Novello, si è scusato pubblicamente riferendo di essere stato frainteso. Sui social la polemica però non sembra arrestarsi e non è escluso che moltissimi italiani boicottino lo show dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni (non ultima proprio questa).