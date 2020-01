Amadeus è finito al centro di una bufera per un commento maschilista sulla fidanzata di Valentino Rossi, la modella Francesca Sofia Novello.

Alla conferenza stampa dedicata al Festival di Sanremo 2020 Amadeus è stato colpito dalle polemiche per una frase – forse non proprio elegante – detta a proposito della fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello.

Amadeus e Francesca Sofia Novello

Parlando dei motivi che l’avrebbero spinto a scegliere Francesca Sofia Novello tra le 10 donne che lo accompagneranno al Festival di Sanremo, Amadeus ha spiegato che della giovane top model gli sarebbe piaciuto il modo in cui “resterebbe alle spalle di un uomo importante”, ovvero il pilota di Moto Gp Valentino Rossi. Il commento non è piaciuto al popolo della rete, che ha accusato il conduttore di “maschilismo”.

Inoltre in molti si sarebbero infastiditi anche per il fatto che il conduttore abbia ripetuto più volte quanto Francesca Sofia sia bella, ma non abbia praticamente mai evidenziato i pregi legati alle capacità della ragazza.

“E’ una ragazza molto bella, sappiamo ovviamente essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché… vedevo che… intanto la bellezza”, ha detto il conduttore.

Le polemiche hanno investito il direttore artistico di questa 70esima edizione anche per numerosi altri motivi: anzitutto la partecipazione di Rula Jebreal (che aveva scatenato i commenti anche da parte di Giorgia Meloni) e a seguire anche per Rita Pavone che, secondo molti dei commenti in rete, avrebbe avuto manifeste simpatie “sovraniste”. Insomma, a Sanremo le polemiche sono all’ordine del giorno, ma Amadeus ha assicurato che quest’anno, per la 70esima edizione, ci saranno grosse novità e non sarà un Festival come tutti gli altri.