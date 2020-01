Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad una discussione tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è soffermato sulle polemiche che hanno investito Fernanda Lessa dopo aver apostrofato come “lesbica” l’attrice Licia Nunez. Per l’occasione è intervenuta Antonella Elia e tra le due coinquiline sono iniziate a volare parole grosse.

Scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

Dopo le parole della brasiliana in seguito alla nomination di mercoledì scorso, è arrivato il momento di chiarire per Fernanda Lessa e Licia Nunez. La showgirl brasiliana è stata accusata dal popolo del web di omofobia nei confronti di Licia Nunez. Il conduttore Alfonso Signorini, quindi, ha mostrato le immagini della vicenda ai concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, oltre a quelle di un confessionale di Fernanda Lessa in cui definisce la sua coinquilina “serpente.”

Parole che hanno inevitabilmente toccato Licia Nunez, con l’attrice che elegantemente ha chiuso sull’argomento dicendo: “Non amo essere etichettata ma sono orgogliosa di esserlo“.

Una risposta breve, ma allo stesso tempo chiara ed elegante, che ha raccolto inevitabilmente il consenso del pubblico in studio.

A quel punto Fernanda Lessa ha voluto spiegare il motivo per cui si è espressa in quel modo, affermando di aver usato tale appellativo solamente perché non si ricordava il suo nome. Per quanto riguarda le accuse di omofobia, poi, le ha rimandate al mittente, sottolineando di aver avuto in passato una storia con una donna, proprio come raccontato qualche settimane nel corso del programma Seconda Vita di Gabriele Parpiglia.



Dichiarazioni che non sono piaciute ad Antonella Elia, con quest’ultima che è intervenuta affermando: “Sono schifata dall’ipocrisia e dal tentativo di girare le cose a suo favore. Non si sa comportare in mezzo agli altri.

Non avrebbe mai dovuto identificare una sua amica con un appellativo sessuale”. Antonella Elia e Fernanda Lessa hanno quindi continuato a discutere sull’argomento, con Fernanda Lessa che ad un certo punto ha sbottato dicendo: “Non sai un cazzo della mia vita, vai a cagare!”. E Antonella Elia che esclama: “Se continua così, questa qua finisce male. Mangia e dorme con noi da 10 giorni, è cattiva!”.