Bacio lungo e passionale quello tra Antonella Elia e il compagno Pietro nella casa del GF Vip: a nessuno è sfuggito il dettaglio del suo rossetto.

É stato un bacio interminabile quello che Antonella Elia e il compagno Pietro Dalle Piane si sono scambiato durante la puntata del GF Vip andata in onda venerdì 24 gennaio 2020. Una volta che il fidanzato si è dovuto allontanare, tutti non hanno potuto fare a meno di notare le condizioni del suo rossetto.

Bacio tra Antonella Elia e Pietro

Alfonso Signorini aveva poco prima chiamato la donna in confessionale dove le aveva mostrato un video registrato proprio dal compagno. Scoppiata in lacrime, la Elia si era anche lasciata andare al racconto di alcuni episodi sul suo passato, relativi in particolare ai suoi genitori morti prematuramente quando lei era ancora piccola. Al suo rientro in casa ha però trovato una sorpresa: Pietro la aspettava in salotto e non appena l’ha vista l’ha travolta con un lunghissimo e passionale bacio che Signorini non ha esitato a definire “il più lungo della storia del Grande Fratello“.

C’è però un dettaglio che non è sfuggito a lui come a tutti gli spettatori, ovvero le condizioni del rossetto di Antonella una volta finita la passione. Questo le si è infatti completamente spalmato sul viso, insieme al mascara sciolto dalle lacrime. A quel punto Pietro ha tentato di toglierle il trucco dal viso, accentuando però ancora di più l’effetto maschera che si era venuto a creare. “Posso dire che mi sembri Joker?” ha detto ridendo e ironizzando il conduttore. E effettivamente su Twitter è scoppiato un vero e proprio trend con diversi utenti che hanno sovrapposto l’immagine del pagliaccio cinematografico a quella della concorrente.