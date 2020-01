GF Vip, Licia Nunez disperata per rottura con la fidanzata

L'attrice che partecipa al GF Vip, si dispera dopo aver ricevuto la notizia della sua rottura con la fidanzata Barbara tramite un post.

Licia Nunez, attrice che partecipa al GF Vip, si dispera dopo aver ricevuto la notizia della sua rottura con la fidanzata Barbara tramite un post. Vani i tentativi dei coinquilini della casa per consolarla.

GF Vip, Licia Nunez in crisi

Nella casa del GF Vip, sta tenendo banco la questione legata a Licia Nunez. L’attrice nell’ultima puntata ha ricevuto una spiacevole notizia: la fidanzata Barbara Eboli ha voluto mettere fine alla loro relazione semplicemente mettendo un post su Instagram.

Immediata la reazione commossa e disperata della Nunez che così ha commentato la scelta dell’ormai ex ragazza ai suoi coinquilini della suite:”Poteva venire a confrontarsi, dopo una storia come la nostra non mi aspettavo di ricevere solo un post”.

Le reazioni degli amici

Subito è intervenuta l’amica Rita Rusic che così ha voluto confortare Licia: “Probabilmente non ama esporsi in televisione, secondo me ha voluto metterti in guardia, se uno ti lascia perché si sente ferito, vuol dire che c’è ancora una possibilità“.

Anche Michele Cucuzza ha voluto dare la sua opinione sul gesto, optando per un semplice disguido o malinteso che avrebbe fatto scatenare la reazione di Barbara Eboli.

L’attrice poi rimane a parlare fino a tarda notte con l’influencer Clizia Incorvaia, questa volta però sono inevitabili le lacrime di disperazione: “La cosa peggiore è che non posso rispondere, non so neanche di che gesto parla, non ho fatto niente“. Clizia prova a farla ragionare, dicendole che l’aver travisato qualcosa è comprensibile, ma che ora tocca a lei lasciare il passato alle spalle.