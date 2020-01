Fine di un altro amore per Licia Nunez: la fidanzata ha annunciato via social di essere intenzionata a lasciare la concorrente del GF Vip.

La fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli, ha annunciato di voler lasciare la gieffina con un post su Instagram. La donna si sarebbe risentita per via di una rivelazione fatta dall’attrice all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Licia Nunez lasciata dalla fidanzata

Con un lungo post via social Barbara Eboli ha fatto sapere di non voler proseguire la sua storia con Licia Nunez e ha specificato che il motivo della sua decisione sarebbe dovuto alla rivelazione di “un loro gesto privato” che la gieffina avrebbe svelato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B .E (@ebolibarby) in data: 23 Gen 2020 alle ore 1:37 PST

Quale sia il gesto non è dato sapere, quel che è certo è che la rottura tra Licia Nunez e Barbara Eboli sarà sicuramente argomento trattato da Alfonso Signorini nella prossima puntata del reality show.

All’interno della casa Licia ha creato non poco scalpore, specialmente per via delle sue confessioni a proposito della storia d’amore avuta con Imma Battaglia, attualmente sposata con l’attrice Eva Grimaldi. Licia Nunez ha sostenuto che la storia tra lei e Eva sarebbe iniziata mentre lei era ancora legata alla Battaglia, che invece ha categoricamente smentito la notizia.





Le due si sono confrontate all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ma la discussione non è finita nel migliore dei modi e Imma l’ha accusata di essere una bugiarda. Ora che anche la fidanzata l’ha abbandonata come reagirà Licia Nunez?