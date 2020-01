Elodie presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Andromeda", brano scritto da Mahmood e Dardust: il testo e il significato.

La canzone che Elodie presenta al Festival di Sanremo 2020, Andromeda, porta la firma di due eccellenti artisti: Mahmood e Dario Faini aka Dardust. Non si tratta della prima collaborazione tra la cantante e il vincitore della kermesse del 2019: Mahmood scrisse anche Nero Bali, interpretata da Elodie, Guè Pequeno e Michele Bravi nell’estate del 2018. Inoltre, nello stesso anno, il cantante di Soldi scrisse Sobrio, un altro duetto di Elodie e Guè Pequeno.

Elodie, Andromeda

L’ultima partecipazione di Elodie a Sanremo risale al 2017, quando la cantante si piazzò all’ottavo posto con Tutta colpa mia: nel 2020 porta invece il brano Andromeda. Il primo testo era stato scritto da Emma Marrone, mentre quello di quest’anno porta la firma di Mahmood e Dardust.

Dopo il grandissimo successo dell’ultimo singolo Margarita (Island Records) interpretato con l’attuale fidanzato Marracash, Elodie è pronta a salire sul palco dell’Ariston.

Ancora prima di questo tormentone, in radio suonava Pensare Male, che Elodie ha realizzato con i The Kolors. La canzone “è una fotografia – ha spiegato l’autore -, quando un sentimento o un pensiero mi colpiscono davvero nel profondo, la prima cosa che mi viene da fare è prendere una chitarra e mettere il tutto in musica. E così è stato”. “Mi piacciono molto le sonorità di questo singolo – ha dichiarato invece la giovane cantante –, non avevo mai cantato prima con Stash e unirmi ai The Kolors per un featuring è stata proprio una bella esperienza“.

Elodie, Andromeda: il testo

di A. Mahmoud – D. Faini

Ed. Universal Music Publishing Ricordi – Milano

Dici sono una grande

Stronza che non ci sa fare

Una donna poco elegante

Tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore

Confondere il tuo ridere per vero amore

Una volta 100 volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Come un punto tra la gente

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Forse ho solo bisogno di tempo forse è una moda

Quella di sentirsi un po’ sbagliati

Ci penso qua sul letto mentre ascolto da ore

La solita canzone di Nina Simone

Una volta 100 volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Non sarai mio marito mio marito no

Me ne vado a Paris vado a Paris però

Ti prego giurami tu giurami che non

Mi dirai mon ami mon ami ti prego

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine