Seduti nella platea dell'Ariston per assistere alla puntata di Sanremo 2020, oltre alla moglie e al figlio di Amadeus vi erano anche i suoi genitori.

Durante la quarta puntata del Festival di Sanremo 2020 Amadeus è sceso tra il pubblico per salutare i suoi genitori, presenti insieme ad altri componenti della sua famiglia. Ad esortare il conduttore a compiere i bel gesto è stata Antonella Clerici, co-conduttrice della serata insieme a Francesca Sofia Novello.

Sanremo 2020: i genitori di Amadeus

Dopo la canzone di Giordana Angi dedicata alla madre Sophie, la storica conduttrice della Prova del Cuoco ha colto l’occasione per una breve riflessione sul rapporto tra genitori e figli. Dopodiché ha scorto seduti tra il pubblico madre e padre di Amadeus che, dopo averli trovati, è corso a salutarli. “Magari faccio solo questo di Festival, non mi ricapita“, ha infatti affermato.

Si tratta di Antonella e Corrado Sebastiani, entrambi di origine palermitana. Lui svolgeva il ruolo di Istruttore Federale di III° Livello e Istruttore specializzato nella sezione scuola cavalli e agonistica cavalli in un circolo ippico veronese. Per seguirlo infatti lui e la madre si trasferirono presto a Verona. Il conduttore aveva già parlato dell’enorme affetto che lo lega a mamma e papà e del fatto che l’hanno educato sin da piccolo a guardare il Festival della musica italiana e a viverlo come un’occasione importante.

Oltre ai genitori nella platea dell’Ariston erano presenti anche la moglie Giovanna Civitillo e il figlio nato dal loro legame, Josè. Quest’ultimo e la compagna sono stati più volte inquadrati dalle telecamere della Rai.