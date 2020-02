In poco tempo è diventato virale il video dell'esiizione di Bugo e Morgan trasmesso in contemporanea su RaiPLay nella lingua dei segni.

Non si è parlato d’altro dopo la fine della penultima puntata di Sanremo 2020 se non della lite tra Bugo e Morgan che ha spinto il primo ad abbandonare il palco durante l’esibizione: su Twitter sta spopolando il video del testo cantato da Morgan in lingua dei segni che dimostra l’abilità dei traduttori nell’interpretazione. Lo stesso è stato trasmesso in diretta su RaiPlay dove tutte le sere, in contemporanea alla versione di Sanremo di Rai1, vi è quella tradotta in Lis per i non udenti.

Esibizione di Morgan e Bugo nella lingua dei segni

All’inizio della clip diventata virale su tutti i social network non si può non notare il loro imbarazzo nel sentire un testo a cui non erano preparati. Morgan ha infatti cambiato la prima strofa pochi minuti prima di entrare all’Ariston, modifica di cui nessuno era a conoscenza e che ha colto tutti di sorpresa.

Ma dopo qualche secondo i tre traduttori sono riusciti perfettamente a rendere l’idea di quanto cantato da Castoldi.

In molti hanno sottolineato la loro bravura e disinvoltura, soprattutto quando hanno dovuto tradurre ciò che dicevano Fiorello e Amadeus che stavano cercando di capire cosa fosse successo. I due, come tutti gli spettatori e il pubblico dell’Ariston, si sono infatti trovati abbastanza disorientati. Ciò non ha però impedito loro di essere professionali così come i loro interpreti.

“Non mi aspettavo un tale capolavoro“, “Credevo di aver visto tutto, ma non avevo considerato gli interpreti nella lingua dei segni“, “É la cosa più bella di questo Sanremo 2020“. Questi sono solo alcuni dei commenti che gli utenti di Twitter hanno espresso dopo aver visto il video.