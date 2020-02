Ospite a Domenica In, Bugo è tornato sulla lite con Morgan a Sanremo, e Mara Venier lancia una frecciatina a Morgan.

Ospite a Domenica In, Bugo è tornato sulla lite con Morgan a Sanremo, svelando retroscena particolari sulla rottura del rapporto musicale con l’ex amico.

Bugo a Domenica In, frecciatina a Morgan di Mara

Oggi Bugo è stato ospitato a Domenica In da Mara Venier, e non sono mancati i colpi di scena. Già in un altro articolo abbiamo detto che il cantante ha svelato dei retroscena sulla pesante lite avvenuta con Morgan in seguito alla modifica della parte iniziale della canzone “Sincero” in cui Morgan ha criticato e insultato Bugo. Una situazione che per alcuni critici starebbe dando molta più visbilità ai due artisti di quanto avrebbe potuto offrire il palco dell’Ariston, e di riflesso si è parlato quindi dell’intervento che stasera farà Morgan dalla D’Urso nel programma “Live-Non è la D’Urso”, dove non mancherà di certo la risposta energica dell’ex frontman dei blue Vertigo alle accuse di Bugo.

“Morgan andrà dalla d’Urso, una cosa di soldi gliel’avranno data.

Tu sei venuto qui in amicizia Bugo”, ha osservato Mara Venier durante l’ultima diretta di Domenica In. Una precisazione fatta da Mara Venier ma che sul web è divenatata virale e strumetalizzata come frecciatina appositamente scagliata contro Morgan, ma soprattutto contro Barbara D’Urso. Rcentemente, infatti, la zia Mata ha ribadito di non avere nulla contro la presentarice Mediaset, e che nell’ultimo periodo le due si sarebbero addirittura riappacificate dopo le tensioni iniziali.