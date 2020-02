Un altro importante traguardo per Achille Lauro: il cantante ha dato il lieto annuncio attraverso i suoi profili social.

Achille Lauro ha annunciato che sarà chief creative director per la Elektra Records: si tratta del primo artista italiano a entrare a far parte della casa discografica nella music company che ha prodotto i Doors, i Queen e molti altri gruppi rimasti nella storia.

Achille Lauro: l’annuncio

Con enorme entusiasmo Achille Lauro ha rivelato attraverso i social di essere entrato a far parte della Elektra Records rivestendo il ruolo di chief creative director, etichetta che ha prodotto Jim Morrison, i Queen, gli ACDC e molti altri gruppi rimasti nella storia. “Da questo momento le mie attività discografiche confluiranno nella Elektra Records e penso che questo sia uno dei più grandi successi per un artista della scena musicale italiana negli ultimi anni”, ha rivelato Achille Lauro, tra l’entusiasmo e i messaggi orgogliosi da parte dei fan.

Nicolò Cerioni, partner nell’agenzia di management MK3, ha dichiarato di aver capito fin da subito che Achille Lauro si sarebbe imposto sul panorama italiano come artista unico nel suo genere, e ha dichiarato: “Conoscere Lauro è stata un’esperienza folgorante.

(…)Il nostro obiettivo è quello di lasciare un segno tangibile e iconico, come successo a Sanremo, nella storia dello spettacolo in Italia e questo mi stimola a far sì che il nostro lavoro sia sempre all’avanguardia e si superi”. Si tratta di un periodo d’oro per Achille Lauro che, dopo il successo clamoroso ottenuto a Sanremo 2020, ha ricevuto i complimenti anche da parte di suo padre, con cui prese le distanze quando era più giovane.