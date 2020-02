GF VIP, Patrick attacca Serena: “Ha bruciato Pago”

Patrick Ray Pugliese è convinto che il prossimo ad essere eliminato dal GF Vip sarà Pago, e ha rivelato perché.

Al Grande Fratello Vip Serena Enardu è stata eliminata, ma Patrick Ray Pugliese sembra essere certo di una cosa: il prossimo ad essere eliminato dal reality show sarebbe proprio il fidanzato della ragazza, ovvero Pago.

Patrick Ray contro Serena Enardu

Secondo Patrick Ray Pugliese Serena Enardu avrebbe “bruciato” la possibilità di Pago di restare al Grande Fratello Vip. Parlando con Andrea Montovoli Patrick si è detto certo del fatto che Pago abbia esaurito il suo percorso nella casa più spiata d’Italia e, secondo lui, Serena avrebbe contribuito a far sì che il pubblico lo prendesse in antipatia. La fidanzata del cantante secondo Patrick non avrebbe fatto nulla per farsi ben volere dal pubblico e inoltre Pago non avrebbe fatto altro che parlare di lei da quando è entrato nella Casa.

“Ci siamo rotti noi, figuriamoci fuori”, ha detto Patrick, mentre Montovoli ha concordato con lui.





Pago potrebbe essere il prossimo ad essere eliminato al televoto che lo vede contro Licia Nunez. Proprio su di lei il concorrente si era espresso in malo modo suggerendo alla fidanzata di non frequentarla in quanto gay. La vicenda aveva sollevato un polverone sul web, e Pago non ha chiesto scusa per quanto affermato. Serena Enardu intanto, una volta tornata a casa, ha chiesto ai suoi followers di sostenere Pago che secondo lei meriterebbe di essere il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sarà così?