GF VIP, prime parole di Serena Enardu: “Mi sono ripresa il mio amore”

Serena Enardu è stata eliminata dal Grande Fratello Vip, ma ha voluto condividere con i fan un suo pensiero su Pago.

Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip Serena Enardu è tornata a casa, e attraverso i social ha espresso i suoi sentimenti e ha chiesto ai fan un favore molto particolare.

Serena Enardu: le parole

Serena Enardu ha perso la nomination contro Fabio Testi, ed è stata costretta a salutare Pago e a lasciare il Grande Fratello Vip. Nonostante l’eliminazione attraverso i social ha dichiarato di essere felice, e in particolar modo che a renderla così entusiasta sarebbe l’amore ritrovato con Pacifico Settembre. “Ci siamo amati da morire, ci siamo coccolati, conosciuti ancora, come non mai. Sono anche felice di essere uscita, perché è giusto che lui continui il percorso da solo. Mi sento rinata”, ha scritto Serena, prima di fare ai suoi fan una richiesta: la fidanzata di Pago ha invitato tutti a sostenere Pago perché – anche se lei egoisticamente vorrebbe che tornasse presto a casa – meriterebbe di vincere il reality show.





Pacifico Settembre al momento è in nomination con Licia Nunez, e quindi potrebbe davvero lasciare la casa del Grande Fratello Vip nelle prossime puntate.

In tanti hanno messo in dubbio l’onestà di Serena Enardu nei confronti del fidanzato, e tra loro anche Pedro (il fratello di Pago) ha messo in guardia il cantante circa i likes che Serena avrebbe lasciato al tentatore Alessandro Graziani, motivo della loro rottura a Temptation Island alcuni mesi prima dell’ingresso di Pago al Grande Fratello Vip. Serena si dimostrerà davvero fedele e innamorata col fidanzato?