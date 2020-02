Pedro ha deciso di rendere pubblica la propria decisione su Pago e Serena: le parole del fratello del cantante sardo a Mattino 5

Pedro, ossia il fratello di Pago, è stato ospite di Mattino 5 per commentare quanto accaduto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4. Serena Enardu, al momento al televoto insieme a Licia Nunez, non ha di fatto apprezzato l’intervento dell’ex cognato, tanto da rivolgergli delle pesanti critiche dopo il suo ingresso nella Casa.

La padrona di casa Federica Panicucci ha quindi dato a Pedro la possibilità di rispondere alla ex tronista di Uomini e Donne. Tuttavia il fratello di Pacifico ha preferito non ribattere alle accuse ricevute. L’uomo non è infatti intenzionato a continuare a parlare della storia tra Pago e Serena. Ancor meno non se la sente di commentare la relazione tra i due. Il suo unico desiderio è pertanto solo quello di vedere il fratello tranquillo e felice, qualunque sia la decisione che voglia prendere.

Gf Vip: Pedro resta in silenzio

Federica Panicucci si era già sentita con Pedro per telefono, quando lui ha scelto di non presentarsi fisicamente in studio.

L’uomo ha infatti preferito essere contattato in diretta, ammettendo quindi di non voler più parlare pubblicamente della storia tra Pago e Serena.

“Voglio che lui stia sereno. Non me la sento di mettere in discussione nulla che lo riguardi. Non vorrei parlare di lui e Serena”, ha di fatto precisato ancora Pedro a Mattino 5. Il fratello di Pacifico ha infine sottolineato come la sua unica urgenza sia che il cantante sia tranquillo. Solo quando uscirà dalla Casa del Gf Vip 4 potranno parlare con calma di tutta l’intricata vicenda.