Enzo Miccio contro Chiara Ferragni: “Fedez è il suo accessorio”

Il commento di Enzo Miccio su Chiara Ferragni è stato impietoso ma ha comunque suscitato le risate del pubblico.

Enzo Miccio è stato ospite a Vieni da Me dove, interpellato sulle più famose fashion blogger, si è lasciato sfuggire una frecciatina verso Chiara Ferragni. La fashion blogger replicherà?

Enzo Miccio e Chiara Ferragni

Con la sua ironia e la sua sagacia il wedding planner Enzo Miccio ha raccontato a Vieni da Me cosa penserebbe delle più famose influencer, una su tutte Chiara Ferragni: su di lei il wedding planner non ha dubbi, tutto ciò che tocca si trasformerebbe in oro. Meno gentile però la sua opinione sul marito, Fedez: “Lei lo utilizza come il suo accessorio personale”, ha dichiarato Miccio con ironia tra le risate del pubblico. Il famoso wedding planner delle star si è espresso anche su un’altra delle influencer più famose d’Italia, ovvero l’ex gieffina Giulia De Lellis che, a suo avviso, da quando si è fidanzata con Andrea Iannone sarebbe “ancora più bella di prima”.





Impietoso il giudizio di Miccio invece su Elettra Lamborghini: a suo dire l’ereditiera non avrebbe azzeccato neanche un look sul palco dell’Ariston, ma se non altro avrebbe portato una ventata di allegria “svecchiando” lo show.

Miccio è reduce dall’esperienza a Pechino Express 2020, condotto da Costantino della Gherardesca, a proposito del quale ha detto che secondo lui sarebbe “meno faticoso” che organizzare matrimoni. La sua ospitata a Vieni da Me ha divertito fan e pubblico, ma chissà se il rapper Fedez e Chiara Ferragni se la sono presi per il commento del wedding planner al loro indirizzo: la celebre coppia replicherà?