Avete mai visto la moglie di Nicola Savino? Si chiama Manuela ed è una nota costumista del piccolo schermo

Nicola Savino e Alessia Marcuzzi stanno riscuotendo un grosso successo di pubblico alla conduzione de Le Iene Show su Italia 1. Per chi non lo sapesse, l’ex padrone di casa di Quelli che il calcio aveva 31 anni quando iniziò la sua collaborazione con Mediaset. Si trattava nello specifico del 1998, quanto Nicola divenne il presentatore del programma di Neri Parenti. Grazie alla sua grande simpatia e al suo inusuale modo di parlare, l’artista toscano è riuscito nel tempo a conquistare l’affetto di tutto il pubblico. Da allora lo vediamo spesso al timone di varie trasmissioni televisive, sia nell’azienda del Biscione che in quella di Stato.

Visualizza questo post su Instagram Qui festeggiano TUTTO,anche il Natale 🎄 Auguri! Un post condiviso da Nicola Savino (@nicosavi) in data: 25 Dic 2019 alle ore 7:47 PST

Tra le più importanti avventura televisive, Nicola Savino è stato a capo di Zelig, dell’Isola dei Famosi e soprattutto, come detto, de Le Iene.

Se dal punto di vista dello spettacolo lo conosciamo dunque per la sua adorabile verve, dal punto di vista privato ama mantenere la propria privacy. Di lui non conosciamo infatti molte cose, anche se sappiamo che è spostato dal 2009 e ha una figlia di 15 anni, la bellissima Matilda.

Nicola Savino: chi è la moglie?

Ma avete mai visto la moglie di Nicola Savino? Si chiama Manuela Suma ed è una nota costumista del piccolo schermo. La donna è inoltre 9 anni più giovane dell’artista toscano, che è nato a Lucca ma poi è vissuto sempre a San Donato Milanese, alle porte del capoluogo lombardo.





Savino deve il suo grande successo soprattutto grazie alla sua spigliata parlantina, nonché alle sue esilaranti imitazioni. Proprio durante la realizzazione di alcune foto per Radio Deejay, Nicola incontrò quella che poi sarebbe diventata sua moglie, nonché mamma della sua adorata figlia.