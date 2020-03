Dopo Clizia Incorvaia sarà squalificato anche Andrea Denver dal Grande Fratello Vip 4? Il popolo del web denuncia una bestemmia

Nella Casa del Grande Fratello Vip 4 continuano a succederne di tutti i colori. Dopo l’espulsione di Clizia Incorvaia, per esempio, alcuni fan dell’influencer hanno preso in antipatia Andrea Denver. La lite della loro beniamina con il modello di Miami sarebbe infatti secondo loro la causa della squalifica della siciliana. Per questo, durante una recente chiacchierata del gieffino con i suoi compagni, alcuni utenti del web hanno ravvisato nelle parole del ragazzo una bestemmia. Sarà davvero così?

Grande Fratello Vip, nuova squalifica?

La squalifica della ex moglie di Francesco Sarcina delle Vibrazioni ha fatto parecchio discutere. Da un lato, le parole usate dalla bella sicula hanno ferito chi lotta ogni giorno contro la mafia. Dall’altro lato, invece, alcuni hanno capito che la donna ha peccato di ingenuità, volendo intendere altro ma usando un linguaggio sicuramente non consono né tantomeno accettabile.

Tuttavia c’è anche chi ha incolpato proprio Denver dell’accaduto.





Il modello trevigiano è dunque finito nel mirino di alcuni fan di Clizia Incorvaia, che su Twitter hanno iniziato ad accusarlo pesantemente. Sul web è di fatto scoppiato un vero marasma, visto che molti utenti sostengono di averlo sentito pronunciare una bestemmia. Per altri, ad ogni modo, tale insinuazione è apparsa solo un pretesto per attaccare il gieffino e difendere così Clizia. Nel mentre, il diretto interessato, ignaro del parapiglia, prosegue la sua conoscenza con Adriana Volpe e Sara Soldati nella casa del Grande Fratello Vip. Al momento si tratta ad ogni modo solo di amicizia, visto che il concorrente è fidanzato con la modella Anna Wolf.