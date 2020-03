Michael J. Fox e Christoper Lloyd si sono incontrati a un evento benefico e hanno condiviso un tenero scatto con i loro fan.

Con enorme gioia per i fan di Ritorno al Futuro Michael J. Fox e Christopher Lloyd si sono incontrati, e hanno postato le foto del loro abbraccio affettuoso via social: l’occasione dell’incontro è stato un evento organizzato dall’associazione benefica di J. Fox, da tempo malato di Parkinson.

Michael J. Fox e Christopher Lloyd

Si sono incontrati in occasione di una serata benefica Michael J. Fox e Christopher Lloyd, che non hanno perso l’occasione per testimoniare l’avvenuto incontro con i loro fan, concedendosi un paio di foto insieme. I due le hanno condivise sui loro rispettivi profili e “Doc” di Ritorno al Futuro ha scritto: “88 miglia all’ora per la serata poker della Michael J. Fox Org”, un chiaro riferimento alla pellicola cult che li ha resi immortali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd) in data: 5 Mar 2020 alle ore 8:50 PST

Michael J.

Fox è da tempo malato da Parkinson e l’occasione per incontrare il suo vecchio amico è stata una serata evento finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca contro la malattia. Sono passati 35 anni dall’uscita di Ritorno al futuro, il film cult che ha reso Michael J. Fox una stella del cinema. I fan di Lloyd, che hanno apprezzato gli scatti condivisi dai due attori, potranno tornare a sognare guardando il celebre attore come guest star nella famosa serie crime NCIS 17, di prossima uscita.