Andrea Mainardi ha perso suo padre e Antonella Clerici gli ha voluto dedicare un commovente e tenero messaggio.

In queste ore lo chef Andrea Mainardi ha perso il suo adorato padre, e in tanti si sono stretti attorno a lui con messaggi d’affetto e solidarietà. Tra loro anche Antonella Clerici, che gli ha dedicato un messaggio commovente via social.

Andrea Mainardi: il messaggio della Clerici

Andrea Mainardi piange suo padre, scomparso improvvisamente e senza che se ne sappia il motivo. Attorno al suo lutto si sono stretti amici, parenti e colleghi. Antonella Clerici, grande amica dello chef, gli ha dedicato un post commovente via social, in cui ha scritto: “Ti voglio bene. Per te ci sono e ci sarò sempre”. Andrea Mainardi per il momento non ha commentato il post della conduttrice e non ha scritto nulla a proposito della scomparsa di suo padre, probabilmente perché molto provato dalla straziante perdita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 31 Mar 2020 alle ore 5:40 PDT







La conduttrice dedica spesso i suoi pensieri e le sue parole più affettuose verso colleghi e amici del mondo dello spettacolo.

Solo qualche giorno fa, durante la ricorrenza della morte di Fabrizio Frizzi, la conduttrice aveva espresso via social la sua nostalgia per il “conduttore gentile”, a cui da sempre era molto legata. Come per Andrea Mainardi era stata ospite del matrimonio anche con Fabrizio Frizzi c’era un rapporto sincero e profondo anche al di fuori delle loro rispettive carriere Dopo la sua scomparsa Antonella Clerici è stata spesso accanto alla moglie, la giornalista Carlotta Mantovan, e alla figlia piccola del conduttore, Stella.