"Senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole”: così si è voluta mostrare Alessia Marcuzzi in uno dei suoi ultimi post

Alessia Marcuzzi ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una fotografa “senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole”. Come precisato dalla stessa conduttrice di Temptation Island Vip, la bellissima diva ha poi invitato tutti i suoi fan a fare la stessa cosa.

In quarantena nella sua casa a Roma con i figli e il marito Paolo Calabresi, Alessia Marcuzzi ha poi precisato i motivi del suo post nella didascalia a corredo dello scatto. La splendida conduttrice, come detto, ha quindi invitato anche i suoi ammiratori a scattarsi una foto in primo piano e senza trucco, con la luce naturale. Infine ha detto loro di mandare i propri scatti al profilo Instagram @lucebyalessiamarcuzzi, allo scopo di riempire il feed di LUCE, in uscita fra pochi giorni.