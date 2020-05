Federica Panicucci ha problemi di salute? La smentita

Secondo un rumor circolato in rete Federica Panicucci si sarebbe allontanata da Mattino Cinque per problemi di salute.

Con l’inizio dell’emergenza Coronavirus e il lock down imposto in tutta Italia Federica Panicucci ha preso un periodo di pausa da Mattino Cinque e ha lasciato il timone al collega Francesco Vecchi. In tanti si sono chiesta se la decisione sia stata presa dalla conduttrice per motivi di salute.

Federica Panicucci sta male?

Dopo che Federica Panicucci si è presa una pausa da Mattino Cinque in piena emergenza Coronavirus, in tanti si sono chiesti se la decisione non fosse stata presa dalla conduttrice per motivi di salute. A smentire la notizia ci ha pensato Mauro Coruzzi che ha affermato che la decisione di sostituire temporaneamente la conduttrice con Francesco Vecchi sia stata presa unicamente per motivi organizzativi. Nessuna preoccupazione dunque per la Panicucci che il 4 maggio ha potuto fare ritorno in TV e che, durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, ha trascorso il suo tempo in compagnia dei figli e del suo compagno Marco Bacini.

Tutto procederebbe dunque liscio come l’olio per la bionda conduttrice che, durante questi mesi trascorsi in casa, ha esortato i suoi fan a fare attenzione e ad attenersi alle direttive per cercare di contenere l’epidemia.

Francesco Vecchi ha condotto Mattino Cinque – Speciale Coronavirus, con inserti interamente dedicati alla grave pandemia che sta mettendo in ginocchio i paesi di tutto il mondo. Federica Panicucci ha sfruttato questo tempo in quarantena anche per fare informazione su quanto sta accadendo nel resto del mondo proprio a causa della grave pandemia e intanto, in Italia, il 4 maggio è stato dato il via alla prima – parziale – riapertura delle attività.