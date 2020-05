Clio Make-Up è tornata a New York dopo la nascita della sua seconda figlia Joy: il momento di grande gioia della nota make up artist veneta

Clio Zammatteo sta passando un momento particolarmente felice della sua vita. Pochi giorni fa è infatti venuta al mondo la piccola Joy, seconda figlia nata dal marito Claudio Midolo. Nonostante il difficile periodo storico per via dell’emergenza Covid-19, la make-up artist veneta non può dunque fare a meno di manifestare apertamente la sua gioia. Si è trovata a dover partorire con la mascherina, è vero, e non ha nemmeno potuto dare un bacio alla neonata quando l’ha presa per la prima volta fra le braccia. Tuttavia l’essere diventata nuovamente mamma è per lei un’emozione che supera ogni preoccupazione.

Clio ritorna a casa a New York

Qualche settimana fa, del resto, l’influencer si era mostrata in lacrime prima di lasciare New York, dove aveva visto tutti alle prese con gli approvvigionamenti a poche ore dal lockdown.

Clio si era allora trasferita nella stato di Washington da un’amica, ma adesso è tornata nella Grande Mela, riunendosi alla sua famiglia e soprattutto alla primogenita Grace.

Visualizza questo post su Instagram Prima uscita in giardino con Joy ❤️❤️❤️ @ill0gic0 Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official) in data: 2 Mag 2020 alle ore 8:58 PDT

A rivelare tale notizia è stato il marito della truccatrice, che ha fotografato mamma e figlia davanti a casa con tanto di didascalia. Grace, dal canto suo, sembra aver accolto con grande entusiasmo la sorellina, tanto da averla riempita di baci e coccole non appena vista. A documentare il dolce momento è stata questa volta mamma Clio in persona, che in una foto con i suoi due gioiellini ha rivelato la gioia della bambina per la nuova arrivata in famiglia.