La confessione di Paola Perego: “Ho provato a rompermi il braccio”

Paola Perego ha rivelato nel suo libro autobiografico la sua dura battaglia contro l’ansia e gli attacchi di panico rivelando aneddoti drammatici e inaspettati. La conduttrice ha confessato che in un’occasione sarebbe arrivata a tentare di rompersi da sola il proprio braccio.

Paola Perego: la confessione

Nel suo libro “Dietro le quinte delle mie paure”, la conduttrice Paola Perego ha ripercorso la sua dura lotta contro “il mostro” ovvero contro l’ansia e gli attacchi di panico. La conduttrice ha rivelato che durante questo difficile periodo avrebbe persino tentato di rompersi il braccio da sola: “Il momento in cui pensai di aver toccato il fondo – ma ahimè non lo avevo nemmeno lontanamente raggiunto – fu quando provai in tutti i modi a rompermi il braccio sbattendolo contro il muro”, ha rivelato la conduttrice, spiegando che il dolore da lei provato a causa dell’ansia non sarebbe stato nulla in confronto alle contusioni che lei stessa aveva provocato al suo braccio.

Nel libro, in uscita dal 12 maggio, la conduttrice ha ripercorso la difficile fase della sua vita in cui, per quasi 25 anni, si è trovata a far fronte agli attacchi di panico. Paola Perego ha rivelato di essere molto emozionata per l’uscita del suo libro, grazie al quale si sarebbe messa a nudo per la prima volta. Oggi la conduttrice sembra aver trovato la serenità accanto al suo secondo marito, Lucio Presta. La Perego ha due figli, avuti insieme al suo ex marito, Andrea Carnevale (Riccardo e Giulia).