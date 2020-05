Sarah Michelle Gellar è tornata a rivestire i panni di Buffy l'Ammazzavampiri a distanza di quasi vent'anni dalla fine della serie tv cult

Forse nel tentativo di passare il tempo durante il lungo lockdown da coronavirus, Sarah Michelle Gellar ha rispolverato un abito di scena della prima edizione di Buffy l’Ammazzavampiri, telefilm cult americano prodotto dal 1997 al 2003 in ben sette stagioni. L’attrice ha così decide di ripescare dal cassetto qualche ricordo di quel fortunato periodo, quando lei divenne letteralmente la beniamina di moltissimi telespettatori, anche italiani.

Sarah Michelle Gellar come Buffy

L’attrice ha dunque tirato fuori dal suo armadio un abito di scena della prima stagione del telefilm, indossandolo per i suoi fan e poi pubblicandone lo scatto online. La vestizione sembra tuttavia non averla soddisfatta granché, a giudicare dalla didascalia a commento del post su Instagram: “Vestita di tutto punto… e non posso andare da nessuna parte”. L’abito indossato da Sarah sotto un chiodo è in ogni caso il medesimo che portava nell’episodio finale della prima stagione di Buffy – The Vampire Slayer, intitolato Prophecy Girl.

Del resto questo è proprio l’hashtag che accompagna il post sul suo profilo social.

In questo periodo Sarah Michelle Gellar è stata molto attenta al lockdown, cercando vari modi per ingannare il tempo. Dal fitness ai nuovi colori dei capelli, dall’home schooling per i figli fino appunto all’amarcord, ha evidentemente trovato anche il tempo per provare un po’ di nostalgia per i bei tempi da ammazzavampiri!