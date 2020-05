Una nuova campagna promossa su Instagram ha portato Chiara Ferragni a fare un'inaspettata confessione ai fan: ecco di cosa si tratta

Chiara Ferragni ha recentemente avviato una nuova campagna su Instagram dedicata alle donne che hanno subìto o subiscono abusi. Ricevendo sin da subito un grande riscontro da parte dei fan, l’influencer è però rimasta letteralmente sconvolta dai vari racconti, tanto da scoppiare in lacrime. L’iniziativa molto importante, ideata dalla cremonese, sta di fatto spronando molte persone a confidarsi e a esternare il proprio malessere. Spesso, infatti, è proprio solo con l’accettazione del trauma che si può trovare la forza per andare avanti.





Chiara Ferragni commossa sui social

Chiara Ferragni ha dunque esortato tutti i suoi follower a realizzare dei video da pubblicare su Tik Tok. In essi ognuno ha la possibilità di interpretare con un ballo il proprio dramma vissuto: si tratta pertanto di clip molto toccanti, che hanno commosso persino la diretta ideatrice della campagna.

Dopo il lancio di questa challenge, la compagna di Fedez ha tenuto a chiarire la questione precisando che, a suo avviso, si tratta di un modo per far sentire le persone più vicine. Grazie a tale iniziativa, in effetti, molti utenti hanno palesato e confrontato i loro mali e le sofferenze subìte, dando vita a una sorta di condivisione e accettazione reciproca.

Molti fan hanno inoltre iniziato a scrivere in privato a Chiara Ferragni, raccontandole direttamente le loro violenze. I racconti minuziosi ed espliciti hanno talmente toccato nel profondo la giovane imprenditrice da non riuscire a trattenere le lacrime. In una Ig Stories la stessa blogger ha infatti ammesso di aver pianto a lungo durante la notte.