Una recente foto postata sui social ha destato una nuova polemica contro Chiara Ferragni: ecco perché i fan si sono indignati con lei

Come ben sappiamo, Chiara Ferragni è molto seguito sul web, quindi spesso e volentieri le sue foto generano sgomento, in particolare quelle con il piccolo Leo. In queste ore, per esempio, l’influencer cremonese ha condiviso uno scatto con il figlio per la quale è stata subito presa di mira. Alcuni fan si sono lanciati in commenti positivi, ma tanti altri, al contrario, hanno invece notato un dettaglio inerente le gambe della bella imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni: critica alle gambe

Nell’immagine in questione si vedono dunque le gambe della consorte di Fedez, sulle quali è seduto un Leone ancora bebè. Lo scatto inquadra solamente le gambe dei due protagonisti, così molti utenti hanno commentato i super cosciotti del pargoletto dei Ferragnez. Altri, come detto, hanno invece notato un altro particolare, ossia che le cosce di Chiara non fossero perfettamente depilate. Per questo motivo l’hanno esortata a spendere un po’ dei suoi soldi per fare una ceretta.





Chiaramente non è la prima volta che l’esperta di tendenze viene criticata per il suo aspetto fisico. Di recente, ad esempio, era nata una polemica legata al suo décolleté poco prosperoso. Altre volte, poi, a finire sotto accusa erano stati i suoi piedi.