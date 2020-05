Chiara Ferragni ha confessato ai suoi fan quale sarebbe il suo peso ideale per stare in forma.

Chiara Ferragni ha risposto alle domande dei fan via social e ha parlato del suo peso forma ideale, delle sue relazioni amorose passate e della quarantena passata in auto-isolamento in casa insieme a suo marito Fedez e al figlio Leone.

Chiara Ferragni: il peso

Chiara Ferragni ha risposto alle domande dei fan, rivelando che il suo peso ideale sarebbe tra i 58 e i 60 kg. L’influencer ha dichiarato che il suo peso oscillerebbe tra queste due cifre e che dipenderebbe anche da quanto si allenerebbe. Essendo lei alta 1,77 cm riterrebbe questo un peso ideale per se stessa, e in passato le sarebbe capitato di essere ancora più magra: “In passato sono stata più magra ma ora non mi piace per niente come ero in quei periodi. I periodi in cui sono stata più magra sono anche i periodi in cui sono stata più triste”, ha detto.





L’influencer ha affermato che ad esempio, prima d’incontrare Fedez, avrebbe più volte sofferto per amore e questo l’avrebbe portata a dimagrire molto.

Poi, nel 2016, il primo incontro con il rapper le ha cambiato per sempre la vita: nel 2018 è nato il loro primo figlio, Leone Lucia Ferragni, e lo stesso anno i due sono convolati a nozze (con una sontuosa cerimonia a Noto, in Sicilia). Chiara Ferragni ha dichiarato che stare molto tempo insieme, durante l’emergenza Coronavirus, non sempre è stato semplice per loro: “Spesso litighiamo e non ci sopportiamo, nessuno ha una relazione perfetta e nessuno è abituato a passare 24 ore su 24 insieme”, ha confidato ai suoi fan a mezzo social.