La gaffe di Al Bano a Domenica In ha suscitato l'ilarità del web: "L’uomo ha sempre vinto, è stato capace di distruggere i dinosauri".

Al Bano è spesso nel mirino dei pettegolezzi e, con i suoi sentimenti piuttosto travagliati, di frequente finisce nelle prime pagine di cronaca rosa. Dopo le voci sul suo amore con Loredana Lecciso, il celebre cantante di Cellino San Marco torna a far parlare di sé. Questa volta ha divertito il pubblico italiano collegato con Mara Venier a Domenica In. Intervenuto per parlare dell’emergenza sanitaria in corso, Al Bano ha commentato: “L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama coronavirus“. Sui social gli utenti hanno dato libero sfogo alla fantasia e non sono mancate frasi ironiche sulla gaffe del cantante pugliese.

Al Bano, la gaffe sui dinosauri

L’uomo ha affrontato molte difficoltà nel corso dei secoli e Al Bano è convinto che sarà in grado di debellare anche il nuovo coronavirus. Dopo giorni in cui lutto e sofferenza imperavano da Nord a Sud, il cantante sottolinea la necessità di essere positivi.

Per la ripartenza serve speranza. Tuttavia, nonostante il messaggio di incoraggiamento, Al Bano ha commesso una gaffe che non è passata inosservata ai molti telespettatori di Domenica In. E il suo errore ha suscita non poca ilarità anche sui social.

“L’uomo ha sempre vinto. Alla fine anche se per poco o lungo tempo il male sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo. E la storia dell’uomo lo dimostra”, ha commentato parlando dell’emergenza coronavirus.







Poi la gaffe: “L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama coronavirus”.